Novos temporais trazem prejuízo ao Rio Grande do Sul

Depois de um final de semana de calor intenso em todo o Rio Grande do Sul, a segunda e a terça-feira foram marcadas pelo retorno da chuva, com fortes temporais. Devido a isso, o Estado enfrenta agora diversos pontos com alagamento, falta de luz e queda de barreiras.

Os principais problemas foram registrados na região Central, onde a tempestade afetou a rede elétrica devido a quedas de árvores, galhos e outros objetos arremessados contra os cabos. Em Imigrante, município de 3.100 habitantes, a chuva forte causou alagou residências, tornando necessário o auxílio de uma retroescavadeira para retirar as pessoas de casa.

De acordo com a concessionária da energia RGE, que atende a região, 50 mil pessoas foram afetadas e, ao final da manhã desta terça, 10 mil clientes continuavam sem luz. A empresa diz que quatro estruturas tiveram de ser reconstruídas e outras três ainda dependem de conserto.

Outra região bastante castigada pela chuva foi o Vale do Sinos. Em Picada Café, a BR-116 chegou a ser bloqueada em razão da queda de uma barreira.

Antes disso, no sábado (16), um temporal na serra gaúcha havia derrubado a estrutura temporária de uma exposição que ocorria no estacionamento de um shopping em Caxias do Sul, deixando 12 pessoas com ferimentos leves.