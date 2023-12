Tempestade que atingiu Uruguai e Argentina não chega ao RS, diz MetSul

A tempestade que afetou o Uruguai e a Argentina no fim de semana, com ventos de mais de 150 km/h e deixando vítimas fatais, não atingirá o Rio Grande do Sul. A informação é da meteorologista da MetSul Estael Sias. "Aquela tempestade já se dissipou, portanto não chegará às terras gaúchas", garante Estael.

LEIA TAMBÉM: Mudanças climáticas podem agravar quadro de doenças como dengue e zika

Porém, a situação não é de tranquilidade. Segundo a meteorologista, está se formando uma nova área de instabilidade, podendo causar chuvas fortes. "Novas tormentas irão acontecer ali mais ao Norte da província de Buenos Aires, trazendo nuvens muito carregadas. As mesmas chegarão ao Rio Grande do Sul, entretanto, não com a mesma intensidade", afirma Estael.

Na Argentina, as diferenças climáticas nas extremidades do território foram muito grandes. No Sul nevou, já no Norte a temperatura bateu na casa dos 40ºC. "Esse contraste térmico forma intensos temporais que se mantém para os próximos dias", alerta Estael.

Nesta segunda-feira (18), chove no Rio Grande do Sul com ocorrência de temporais, principalmente na metades Sul e Oeste do Estado. Na região Norte, Estael diz que as ocorrências serão mais isoladas, com um maior aparecimento do sol.