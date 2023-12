RS tem 12 pontos imprópios para banho esta semana, alerta Fepam

A Fundação Estadual de Proteção Ambiental (Fepam) divulgou o primeiro boletim do projeto Balneabilidade da temporada 2023/2024 em balneários do Rio Grandes do Sul, tanto no litoral quanto em áreas de rios ou lagos. Dos 89 pontos analisados no Estado, 77 estão próprios para banho e 12 apresentaram condição imprópria, como o Balneário Caverá, em Alegrete, na fronteira Oeste, e praia Recanto das Mulatas, no Lago Guaíba em Barra do Ribeiro (confira mais pontos abaixo). As informações são do Governo do Estado do RS

Outros dois pontos monitorados pelo projeto, localizados em Tapes, terão os resultados divulgados ainda nesta segunda-feira (18).



Para a classificação das águas como própria ou imprópria, utilizam-se parâmetros de Escherichia coli (E.coli). Nos balneários de Pelotas, Tapes e na Lagoa do Peixoto, em Osório, também são consideradas cianobactérias.



O resultado está condicionado a cinco semanas de monitoramento. Se, ao longo desse período, duas ou mais amostras do conjunto apresentarem resultado superior a 800 para E.coli ou, ainda, se a amostra mais recente das cinco avaliadas apresentar resultado maior que 2.000 para E.coli, o ponto será classificado como impróprio. O mesmo ocorre se a contagem de cianobactérias extrapolar 50.000 células.



Os dados das análises das águas serão divulgados sempre às sextas-feiras, no site e nas mídias sociais da Fepam (Instagram e Facebook), até março de 2024. Os avisos de local próprio ou impróprio estarão em destaque em placas informativas fixadas nos pontos de coleta de água. Os veranistas também poderão consultar os resultados das análises no web aplicativo Balneabilidade.





Pontos impróprios para banho entre 15 e 22 de dezembro:

(Fonte: Fepam)