TJ-RS anuncia repasse de R$ 154,7 milhões para a saúde no Rio Grande do Sul

O Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul (TJ-RS) e o governo do Estado anunciaram nesta quarta-feira (13) uma nova parceria para repasse de recursos, desta vez, para a saúde, com um total de R$ 154,7 milhões. Destes, R$ 107 milhões serão destinados aos custeios e R$ 47,7 para investimentos futuros. Segundo a secretária de Saúde, Arita Bergmann, os valores têm previsão de início para o primeiro trimestre de 2024.

Para o governador Eduardo Leite, essa decisão é realizada em uma colaboração entre o Poder Executivo e Judiciário, a partir da identificação de demandas no Estado, e troca de informações entre os órgãos. A destinação faz parte do programa Judiciário Solidário, que já havia feito iniciativas desse tipo, como a destinação R$ 33 milhões para a educação pública.

crianças e adolescentes, e outra parcela, em idosos. Para o primeiro grupo, serão R$ 6 milhões em projetos de escoliose pediátrica. Abrangendo o grupo mais velho, serão realizados também R$ 7 milhões em repasses para tratamento de feridas crônicas e R$ 14 milhões para cirurgias ortopédicas. Abrangendo ambos os grupos, R$ 20 milhões serão para reabilitação auditiva e outra quantia, no mesmo valor, para oftalmologia, em acuidade visual na infância e catarata nos idosos. Investimento Será destinado uma quantia em equipamentos para auxiliar hospitais em funcionamento no Rio Grande do Sul. Segundo Arita, na área de imagem, focados em oncologia e cardiologia, em locais estratégicos no Estado. Dos R$ 47,7 milhões, maior parcela do repasses será destinado ao Hospital de Clínicas de Porto Alegre, sendo um total de R$ 20 milhões. LEIA TAMBÉM: Ministério da Saúde antecipa dose da vacina da Covid-19 para idosos Do restante, R$ 5,64 milhões será para um aparelho de ressonância magnética nuclear para a Santa Casa de Pelotas, R$ 5 milhões para um equipamento de hemodinâmica para o Hospital Vida e Saúde, de Santa Rosa, um total R$ 3 milhões, para o hospital de Clinicas, de Ijuí, para a compra de um instrumento de imagem chamado angiógrafo, outros R$ 10 milhões para a obra na área de transplantes da Santa Casa de Porto Alegre e R$ 4 milhões para reforma no Centro de Oncologia, do Hospital de Clínicas da Capital. Foi destinado, como verbas de custeio, R$ 15 milhões para aquisição de medicamentos oncológicos deferidos em ações judiciais e R$ 25 milhões para continuidade do programa de oncologia, que dispõe sobre a ampliação de exames, procedimentos e diagnósticos na área, no estado, e também sobre compras de equipamentos e reformas de áreas do SUS na Santa Casa de Porto Alegre. Arita explica que, a partir do início do próximo ano, o governo abordará de forma mais aprofundada cada um desses programas, "com o detalhamento de qual será o público alvo, quais serão as metas e quais os serviços serão contemplados na rede assistencial do Estado", complementa. Os recursos focam, em parte, em, e outra parcela, em. Para o primeiro grupo, serão R$ 6 milhões em projetos de escoliose pediátrica. Abrangendo o grupo mais velho, serão realizados também R$ 7 milhões em repasses para tratamento de feridas crônicas e R$ 14 milhões para cirurgias ortopédicas. Abrangendo ambos os grupos, R$ 20 milhões serão para reabilitação auditiva e outra quantia, no mesmo valor, para oftalmologia, em acuidade visual na infância e catarata nos idosos.

Escolha dos recursos

Iris Helena Medeiros, desembargadora e presidente do TJ-RS explica que a escolha dos recursos, embora passe pelo órgão, também é realizada em consonância com o governo estadual. Segundo ela, “simbolizando a relação de harmonia entre os poderes constituídos”.

pedido de recuperação judicial Questionado acerca do por que certos hospitais foram contemplados com estes valores, enquanto outros, a exemplo do Instituto Cardiologia, que teve de entrar com um, não tinham valores suficientes para custeios básicos, Eduardo Leite ressaltou que a gestão desse tipo de recurso deve ser focada nos resultados entregues, “quando a gente contrata recurso público, é pra cumprir metas que estão no contrato da gestão do hospital”, reitera.

Ele explicou também que esta seria uma questão diferente, que "tem a ver com os incentivos hospitalares oferecidos pelo governo do Estado". Segundo ele, "não produziam os resultados que justificassem àquela remuneração maior do governo do Estado, nós colocamos em critérios objetivos".

Segundo Leite, para este repasse, foram produzidas "linhas de cuidado" e, por isso, se identificou dois ciclos de vida para o projeto. Para Arita, é uma distribuição estratégica, e fruto disso, o Hospital de Clínicas recebeu a maior parte dos recursos de investimento.