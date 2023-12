Quarta-feira será de calor excessivo e chuva isolada no Rio Grande do Sul

O tempo ficará abafado e com previsão de desconforto nesta quarta-feira (13) no Rio Grande do Sul. A combinação de calor e umidade poderá formar nuvens de grande desenvolvimento vertical com potencial para pancadas de chuva e temporais isolados, explica a MetSul. A expectativa é de maior potencial de chuva no Oeste e Campanha. Nas demais regiões, a maioria das cidades provavelmente não terá chuva, porém de forma localizada e passageira há risco e com potencial para temporais devido ao calor intenso. As máximas deverão oscilar entre 33 e 35°C na maioria das áreas.Em Porto Alegre o sol predomina, e a temperatura sobe com sensação de calor intenso. A instabilidade leva chuva ao Oeste e poderá propiciar chuva isolada e passageira na região entre a tarde e a noite. Entre a quinta e o domingo o calor será intenso com marcas perto de 40°C.RIO GRANDE DO SULMáxima: 37°CMínima: 14°CPORTO ALEGREMáxima: 33°CMínima: 19°C