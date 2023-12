Porto Alegre terá as duas usinas de asfalto operando com energia limpa em 2024

A partir do próximo ano, as duas usinas de asfalto da Capital, localizadas nos bairros Restinga e Sarandi, irão operar com fornecimento de energia limpa. Porto Alegre será a primeira prefeitura do País a usar este tipo de energia em usinas de asfalto. Isso só será possível devido ao projeto desenvolvido pela Secretaria de Parcerias para a compra de energia limpa para os prédios da Prefeitura de Porto Alegre e que será operacionalizada pela Secretaria da Fazenda. “Aqui na Fazenda temos atuado muito na qualidade do gasto público, assim economizamos onde é possível e utilizamos o recurso onde mais é necessário, que é o serviço ao cidadão. Este é um ótimo exemplo deste tipo de gestão. Além de estarmos utilizando uma energia limpa para o meio ambiente, teremos a redução dos custos”, destaca o secretário-adjunto Jonas Machado. A estimativa é que seja reduzida a emissão de 3 mil toneladas de CO2 na atmosfera por ano e, para os cofres públicos, uma economia de cerca de R$3,2 milhões ao ano. A Secretaria de Serviços Urbanos (SMSUrb), será uma das beneficiadas com o uso de energia renovável nas usinas de asfalto. Hoje, são produzidas 90 mil toneladas de asfalto por ano nas duas usinas. Com a energia limpa, a redução nos custos é estimada em R$ 600 mil, além da redução na emissão de gases de efeito estufa. A previsão é que a usina localizada no bairro Sarandi comece a operar ainda no primeiro semestre de 2024 e, a usina no bairro Restinga, no segundo semestre.Porto Alegre já é a primeira capital do Brasil a usar o asfalto morno nas ruas, além do asfalto borracha, feito a partir de pneus descartados moídos, na manutenção das vias. Mais de 40 ruas da Capital já receberam o asfalto borracha. Em breve, seremos pioneiros, também, no uso de asfalto reciclado, processo que está ainda em fase de contratação da empresa que fará a adaptação da usina do bairro Sarandi para oferecermos mais este serviço. “Porto Alegre vem cada vez mais buscando um asfalto sustentável e eficiente e o uso da energia limpa se encaixa também na questão de economia de recursos. Nossa gestão está sempre visando no melhor para o serviço da cidade e também para o futuro das próximas gerações”, destaca o secretário de Serviços Urbanos, Marcos Felipi Garcia. A redução na emissão de gases que causam o efeito estufa tem sido um dos principais temas da COP28, que acontece em Dubai, nos Emirados Árabe nos últimos dias. A Prefeitura está elaborando o Plano de Ação Climática, elaborado pela Secretaria de Meio Ambiente, Urbanismo e Sustentabilidade (Smamus). Neste plano, foi apresentado um inventário com os principais emissores desses gases na Capital. Os três maiores são os meios de transporte, os resíduos sólidos e os fornecedores de energia estacionária. A SMSUrb, nesta gestão, tem realizado ações para reduzir as emissões de gases de efeito estufa nestas três áreas.