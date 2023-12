Ministro do Desenvolvimento Agrário viaja ao Pará após incêndio atingir acampamento do MST

O ministro do Desenvolvimento Agrário e Agricultura Familiar, Paulo Teixeira, viaja, neste domingo (10), ao Pará, para acompanhar o caso do incêndio no Acampamento Terra e Liberdade em Parauapebas (PA), do Movimento dos Sem Terra (MST). De acordo com a pasta, a tragédia teria sido ocasionada por causa da eletrificação da fiação de internet no local, na noite do sábado (9).



Teixeira irá acompanhado do presidente do Incra, César Aldrighi.

Em nota, o Ministério Desenvolvimento Agrário e Agricultura Familiar (MDA) disse se solidarizar com familiares e amigos das vítimas do acidente, mas não informou quantas pessoas foram afetadas pelo incêndio.



"A pedido do presidente Lula, o ministro Paulo Teixeira, e o presidente do Incra, César Aldrighi, vão hoje para o Estado, acompanhar o caso de perto e levar todo o apoio do Governo Federal às famílias das vítimas dessa tragédia", disse a pasta.