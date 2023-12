Rio Grande do Sul pode ter novos temporais e ventos fortes, alerta Inmet

O Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) emitiu alerta na manhã deste domingo (10) para a possibilidade de queda de granizo, rajadas de vento entre 60km/h e 90km/h em áreas isoladas de parte do Norte do Rio Grande do Sul, Oeste e Meio Oeste de Santa Catarina e parte do Sudoeste, Oeste e parte do Noroeste do Paraná.

De acordo com o órgão, "as condições meteorológicas estarão favoráveis a ocorrência de tempestades com chuvas de moderadas a forte (de 50mm/dia até 100mm/dia)" para este domingo.

Em caso de rajadas de vento, o Inmet orienta que as pessoas não se abriguem debaixo de árvores, pois há risco de queda e descargas elétricas, e não estacionem veículos nas proximidades de torres de transmissão e placas de propaganda.

Se possível, a população deve desligar aparelhos elétricos e o quadro geral de energia, além de evitar o uso de aparelhos eletrônicos ligados à tomada (orientação específica para a população que reside na área de alerta amarelo).

Em situação de emergência: ligar para a Defesa Civil (199) ou ao Corpo de Bombeiros (193).