Rio Grande do Sul terá sexta-feira com nuvens e oscilação de temperatura

A MetSul informa que a sexta-feira (8) deve começar com variação de nuvens e umidade na faixa Norte e em parte do leste gaúcho, com potencial para garoa esparsa. Em grande parte das regiões o tempo firma com aberturas de sol e refresco. O vento passa a predominar do quadrante sul com ar mais ameno ao longo do dia. A mínima tende a oscilar entre 11 e 13°C em cidades da Campanha e da Zona Sul com projeção de 15 a 17°C na maioria das áreas. Durante a tarde, a temperatura sobe mais na fronteira com a Argentina com expectativa de 27 a 29°C. Na maioria das áreas a máxima oscila ao redor de 25°C.

O dia também começa com muitas nuvens em Porto Alegre. Contudo, a tendência é de o tempo abrir ao longo do dia. O vento sul deixa o dia ameno com uma noite mais fria que o amanhecer, com previsão da mínima ser invertida. No sábado (9), o sol predomina com grande amplitude térmica.

RIO GRANDE DO SUL

Máxima: 29°C

Mínima: 11°C

PORTO ALEGRE

Máxima: 24°C

Mínima: 18°C