Gramado deve ter monitoramento constante, propõe Serviço Geológico

O Serviço Geológico do Brasil (SGB), vinculado ao Ministério de Minas e Energia (MME), propõe diversas ações para reduzir os impactos dos deslizamentos em Gramado. Entre as medidas estão o monitoramento permanente de áreas afetadas, obras estruturantes e estudos complementares para orientar o planejamento urbano. As iniciativas constam no Relatório de Avaliação Técnica Pós-Desastres de Gramado (RS), divulgado nesta quinta-feira(7). No dia 18 de novembro, após intensas chuvas, duas mulheres morreram após serem soterradas na residência onde moravam. Cinco dias depois, um prédio veio abaixo no bairro Três Pinheiros. O local já havia sido interditado e estava desocupado. Moradores foram retirados da região após o surgimento de rachaduras em várias ruas. Mais de 40 mil pessoas que vivem na cidade, além de turistas e trabalhadores, poderão ser beneficiados com as ações propostas. “À medida que avançamos na Conferência das Nações Unidas sobre Mudanças Climáticas (COP28) com o mundo voltando seus olhos para a urgência da ação ambiental, a situação em Gramado nos lembra da necessidade imediata de resiliência e adaptação”, ressalta o diretor-presidente do SGB, Inácio Melo. O estudo realizado entre 22 e 23 de novembro, em atendimento à solicitação feita pela Secretaria Municipal de Meio Ambiente de Gramado, integra uma série de ações que o SGB desenvolve em todo o país para contribuir com ações de planejamento territorial e prevenção a desastres. A análise teve, como foco, áreas afetadas pelos eventos geológicos no dia 18 de novembro (e indicadas previamente pela prefeitura), na Rua Ladeira das Azaleias e na Estrada da Pedreira, no Bairro Três Pinheiros; e na Rua Augusto Orlandi, no Bairro Loteamento Orlandi.“A partir da avaliação feita em campo pelos pesquisadores que estiveram no local, é possível indicar que dois dos eventos (nas ruas Ladeira das Azaleias e Augusto Orlandi) foram caracterizados por rastejos – movimentos extremamente lentos do terreno –, e o outro (na Estrada Pedreira) foi um movimento mais rápido, do tipo deslizamento. As causas estão relacionadas ao somatório das condições geológicas e geotécnicas da região, alinhadas às fortes chuvas que atingiram a área no mês de novembro”, explica o coordenador-executivo do Departamento de Gestão Territorial do SGB, Julio Cesar Lana.