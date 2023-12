Rio Grande do Sul terá dias com chuvas isoladas, mas sem volume expressivo

Nesta quinta-feira (7), o tempo fica instável na Metade Norte do Estado, com pancadas de chuva que alternam com períodos de melhorias. Não se descarta eventos isolados de chuva forte e temporais passageiros. O volume de chuva não deverá muito expressivo. Na Metade Sul o sol aparece com expectativa de calor. Na sexta (8), umidade e muitas nuvens marcam o tempo na faixa Norte, com chance de pancadas esparsas. O vento ingressa do quadrante sul e favorece o refresco. Os dados são da MetSul Metereologia.

Em Porto Alegre, será mais um dia de intenso abafamento. O sol aparece em alguns momentos com predomínio das nuvens e pancadas de chuva. Na sexta (8), o tempo fica úmido com vento sul que propicia refresco. No sábado (9), o sol predomina com maior amplitude térmica.

RIO GRANDE DO SUL

Máxima: 29°C

Mínima: 18°C

PORTO ALEGRE

Máxima: 29°C

Mínima: 23°C