Cadeia Pública de Porto Alegre entra na última fase de reformas de readequação

O governo do Rio Grande do Sul deu início à última etapa da reconstrução completa da Cadeia Pública de Porto Alegre (antigo Presídio Central) com a demolição dos últimos dois pavilhões remanescentes (A e B). Para possibilitar a sequência da obra, um dia antes, as secretarias de Sistemas Penal e Socioeducativo (SSPS) e da Segurança Pública (SSP) finalizaram a desocupação da penitenciária. As informações são do governo do RS.

Ao todo, desde a primeira operação em 2022, foram transferidas 1.980 pessoas privadas de liberdade da unidade prisional. Na terceira e última fase, realizada nos dias 21 de novembro, 4 e 5 de dezembro, 896 apenados foram removidos, sendo 586 para o Complexo Prisional de Canoas (CPC) e 310 para a Penitenciária Estadual do Jacuí. A primeira etapa, com 555 presos, ocorreu em junho de 2022, e a segunda, com 529 movimentações, aconteceu em maio de 2023.

LEIA TAMBÉM: Confira quais são as entidades inscritas para a eleição do Conselho do Plano Diretor de Porto Alegre



O governador Eduardo Leite visitou, na manhã desta quarta-feira (6), as galerias recém-desocupadas da CPPA e a parte já reconstruída da unidade. “A promessa da mudança do cenário desumano que levou a CPPA ser classificada pela Organização dos Estados Americanos (OEA) como o pior presídio da América Latina percorreu vários governos. Nossa gestão, com as reformas que permitiram o ajuste das contas e o reequilíbrio fiscal, viabilizou o investimento de R$ 116,7 milhões do Avançar para a reconstrução. Essa transformação reforça nosso compromisso com a segurança dos gaúchos. Retomar o controle das cadeias é essencial para uma sociedade com menos criminalidade nas ruas”, afirmou o governador. O governador Eduardo Leite visitou, na manhã desta quarta-feira (6), as galerias recém-desocupadas da CPPA e a parte já reconstruída da unidade. “A promessa da mudança do cenário desumano que levou a CPPA ser classificada pela Organização dos Estados Americanos (OEA) como o pior presídio da América Latina percorreu vários governos. Nossa gestão, com as reformas que permitiram o ajuste das contas e o reequilíbrio fiscal, viabilizou o investimento de R$ 116,7 milhões do Avançar para a reconstrução. Essa transformação reforça nosso compromisso com a segurança dos gaúchos. Retomar o controle das cadeias é essencial para uma sociedade com menos criminalidade nas ruas”, afirmou o governador.

A última fase de transferências envolveu o maior número de apenados: foram 1.530 movimentados no sistema prisional, incluindo outras unidades, nos últimos dias. Para permitir o esvaziamento total da CPPA, 634 presos foram levados, na semana passada, do CPC para a Penitenciária Estadual de Charqueadas II, inaugurada em 27 de novembro. Cada dia da operação contou com cerca de 220 policiais penais e, aproximadamente, 40 viaturas.



A ação foi promovida pela Polícia Penal, com apoio da Brigada Militar, da Polícia Civil, da Polícia Rodoviária Federal (PRF), da Empresa Pública de Transporte e Circulação (EPTC) e do Corpo de Bombeiros, além das guardas municipais de Porto Alegre e Canoas. A conclusão das transferências e da desocupação possibilita o início da última fase da obra de readequação da CPPA.



Logo após a vistoria do governador, foi realizada uma coletiva de imprensa sobre as transferências, concedida pelo secretário de Sistemas Penal e Socioeducativo, Luiz Henrique Viana, pelo superintendente dos Serviços Penitenciários, Mateus Schwartz, e pelo secretário da Segurança Pública, Sandro Caron.



Durante todo o processo de desocupação do estabelecimento, foram movimentados, no sistema prisional gaúcho, 3.325 pessoas privadas de liberdade. "Para que tudo ocorresse dentro do planejamento, muitas pessoas estiveram envolvidas, em um movimento de sinergia entre as forças de segurança”, destacou Viana.



O Departamento de Segurança e Execução Penal (DSEP) da Polícia Penal coordenou a operação, com participação das Agências da Polícia Penal e da SSPS. Atuaram na ação integrantes do Grupo de Ações Especiais (Gaes), dos Grupos de Intervenção Regional (GIRs) e da Divisão de Segurança e Escolta (DSE) da instituição, além de servidores dos estabelecimentos prisionais.