Prefeitura de Porto Alegre anuncia programação de Réveillon com aporte de R$ 1,6 milhão

A prefeitura de porto Alegre anunciou, nesta quarta-feira (06), o evento de Réveillon do município, a ser realizado no trecho 1 da Orla do Guaíba, das 19h às 3h da manhã. Segundo o prefeito de Porto Alegre Sebastião Melo (MDB), será utilizado um aporte de R$ 1,6 milhão. A ocasião terá infraestrutura para megaeventos, com foco em esquemas de segurança, saúde e transporte. A programação abrangerá shows para diferentes gostos musicais e terminará com um espetáculo de oito minutos de fogos de artifício. Segundo a prefeitura, o evento deve receber mais de 10 mil pessoas.

Segundo Melo, o aporte de R$ 1,6 milhão para esse tipo de evento é insuficiente, e espera parcerias por parte do governo estadual e setor privado, "já que não tem uma inciativa para a cultura nesse tipo de evento", afirma. Ainda, explica que há perspectiva de retorno econômico, e por isso há uma perspectiva futura de investimento por parte da prefeitura em eventos do tipo. Segundo ele, "a gastronomia da cidade e o setor hoteleiro são os principais beneficiários".

Segundo o diretor da empresa GAM3 Parks, Vinicius Garcia, estarão envolvidos a Polícia Civil, Brigada Militar, SAMU, Guarda Municipal, Capitania dos Portos, Empresa Pública de Transporte e Circulação (EPTC) e Departamento Municipal de Limpeza Urbana (DMLU). A empresa envolvida no evento também detém a concessão do trecho 1 Orla, juntamente com o Parque Harmonia.

Programação

O evento terá uma agenda de shows que começará pela escola de samba Estado Maior da Restinga, que realiza a abertura do evento, seguido pela DJ Carol Teodoro, DJ Viny, grupo Da Guedes, Reação em Cadeia e Fundo de Quintal, encerrando com o grupo de pagode Di Propósito. "A ideia é ter um quadro de atração bem amplo, para vários perfis de público", explica o diretor da empresa concessionária. À meia noite, está marcado como atração o show de fogos, com balsas localizadas em frente a Orla 1.

Após o último show, que tem fim às 2:55h, será iniciado o processo de encerramento, seguido pelo início de limpeza, que vai das 3 da manhã até meio-dia. Segundo a prefeitura, os agentes da segurança pública terão "abordagens estratégicas para orientar e garantir a dispersão tranquila e segura" das pessoas.

Segurança e infraestrutura

Segundo o diretor da GAM3 Vinicius Garcia, o evento terá bloqueios ordenados com a EPTC, com desvios para abastecer necessidades de circulação, e pontos próprios para embarque e desembarque de táxis e aplicativos. Segundo ele, o Parque Harmonia permanecerá com estacionamento aberto e iluminado para suprir as necessidades da festa de eillon municipal.

Conforme explica Garcia, a ocasião "tem característica de um megaevento". Portanto, contará com postos especiais da Polícia Civil, segurança privada em alinhamento com a Brigada Militar, Guarda Municipal e estruturas de apoio dos bombeiros. Também haverá seis ambulâncias com rotas de fuga de pronto-atendimento, e 130 banheiros públicos disponíveis.

Turismo

Para o secretário municipal de Cultura e Economia Criativa Henry Ventura, "Porto Alegre, por muitos anos, vem passando despercebida nessa festividade", referindo-se ao Réveillon. Ele explica que o evento foi pensado para posicionar a cidade no mapa das festividades do Brasil.

Conforme Ventura, o "investimento não chega próximo, por exemplo, de Florianópolis, que investe R$15 milhões". Mesmo assim, diz que a expectativa é de ter retorno, e "fortalecer esse período que tem uma baixa [atividade turística] no verão de Porto Alegre, para que a gente possa atrair outros públicos".

O prefeito Sebastião Melo também sinalizou a falta de legislações para captação de recursos para cultura, considerando de importância no setor turístico, informando os aportes em eventos como South Summit, Acampamento Farroupilha, Rap In Cena e Feira do Livro. Segundo ele, deve-se colocar dinheiro público em eventos, desde que "com equilíbrio, para não desequilibrar o caixa da prefeitura".