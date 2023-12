Guarda Municipal abre nova sede na Zona Sul de Porto Alegre

A nova sede do Comando Sul da Guarda Municipal foi entregue na manhã desta quarta-feira (6) em cerimônia realizada no bairro Vila Nova, em Porto Alegre. O prédio, localizado ao lado do Centro de Eventos Ervino Besson, na avenida João Salomoni, tem 110 metros quadrados e é dividido em cinco ambientes.



A estrutura será a base das ações da Guarda Municipal na Zona Sul da cidade e atenderá a população 24 horas por dia. O espaço também servirá para o despacho de viaturas às ocorrências próximas. A reforma do prédio, orçada em R$ 200 mil, foi executada com o aporte de emendas impositivas.

O novo Comando Sul é a segunda instalação exclusiva da Guarda Municipal fora dos parques e praças da cidade. Ele representa a continuidade da reformulação das bases e sedes da corporação - iniciada com a entrega do Comando Norte, no bairro Sarandi, em julho deste ano.



“Antes, a Guarda Municipal trabalhava dentro de outros próprios municipais, como escolas e postos de saúde. Com as entregas, passa a ser visível à população e retoma o seu papel de referência na proximidade com a população”, ressalta o secretário municipal de Segurança, Alexandre Aragon, conforme nota divulgada no site da prefeitura.