Fundação Gerações lança ciclo do Fundo Comunitário Porto de Todos

Porto Alegre junta-se ao movimento global que permite a facilitação do acesso à recursos destinados ao desenvolvimento humano e social das comunidades. Por meio da Fundação Gerações, foi lançada, na manhã desta terça-feira (5), a primeira chamada do Fundo Comunitário Porto de Todos, em evento de comemoração pelos 15 anos da organização, realizado no Tecnopuc, na Capital.

Segundo a coordenadora-geral da Fundação, Karina Ruy, o ciclo inicial destinará R$ 60 mil para projetos sociais locais. "Nós mobilizamos recursos com empresas, com pessoas, identificamos causas prioritárias por estudos, diálogo com lideranças. Tudo isso, para entender quais são os locais mais necessitados deste investimento", explica a coordenadora.

Para ela, o diferencial deste projeto está na capacidade de se fazer um diagnóstico mais assertivo, "um acompanhamento de relatórios de transparência, o que dá mais segurança também aos doadores". Tendo em vista que um dos pontos fundamentais deste processo está na credibilidade do processo, o evento promoveu um painel com o tema "Cultura da confiança no setor social".

Nesse sentido, o fundador do Instituto Cacimba de Responsabilidade Social, Hermes de Sousa, apresentou a iniciativa realizada no terceiro maior bairro periférico de São Paulo, com cerca de 45 mil habitantes. "Inovação é desenvolver um ambiente seguro onde as pessoas não tenham medo de errar. O fundo Cacimba foi criado na pandemia, quando a pessoa pegava o que precisava e pagava como podia, sem cálculos de juros. Ninguém nunca devolveu com menos de 10%", exemplifica Souza.



Os fundos comunitários são uma estratégia para impulsionar iniciativas vindas dos territórios locais da cidade, aproximando suas demandas de potenciais doadores que busquem apoiar e ou investir em soluções para essas áreas. O diferencial do Porto de Todos se encontra na sua arquitetura de funcionamento: elaboração de diagnósticos locais; mapeamento de iniciativas vindas dos territórios, inclusive de lideranças ou empreendedores; capacitações; monitoramento na execução e avaliação de impacto. Todo esse fluxo é mediado pelo diálogo, construção colaborativa com diferentes atores, respeito aos saberes locais, transparência e excelência na gestão.