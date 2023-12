Rio Grande do Sul terá dias abafados, céu com muitas nuvens e chuvas isoladas

De acordo com a previsão da MetSul Meterologia, o dia terá muitas nuvens com períodos de sol e abafamento. Nas regiões da Campanha e da Zona Sul, a tendência é de um dia tempo firme com aquecimento gradativo. Nas demais regiões, o sol aparece entre nuvens na primeira metade do dia com previsão de aquecimento. Da tarde para a noite o calor e a umidade provocam pancadas de chuva isoladas e não se afasta a ocorrência de temporais isolados. Na quarta-feira (6), um centro de baixa pressão atmosférica eleva o risco para chuva volumosa com tempestades com potencial para rajadas de vento e granizo.

Em Porto Alegre, o dia terá predomínio de nuvens com muita umidade. Não se afasta a ocorrência de chuva passageira. Na quarta (6), a instabilidade aumenta e poderá chover forte com temporais isolados. Na quinta (7) a chuva segue, porém tende a perder intensidade ao longo do dia.

RIO GRANDE DO SUL

Máxima: 28°C

Mínima: 17°C



PORTO ALEGRE

Máxima: 25°C

Mínima: 21°C