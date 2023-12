MEC tem reunião para tratar sobre destituição da reitoria da UFRGS nesta segunda-feira

O Ministério da Educação (MEC) terá uma reunião nesta segunda-feira (4) para tratar sobre a destituição do reitor e vice-reitora da Universidade Federal do Rio Grande do Sul (Ufgs). Carlos Bulhões e Patrícia Pranke tiveram suas destituições aprovadas pelo Conselho Universitário da universidade na sexta-feira (1).

sessão para aprovação da destituição, por parte do Conselho Universitário. Segundo o Diretório Central dos Estudantes da UFRGS, a intenção é apresentar ao Ministério as irregularidades realizadas na gestão da chapa Bulhões/Pranke, que já estão apontadas no parecer apresentado nada destituição, por parte do Conselho Universitário.

• LEIA MAIS: Paridade na consulta para escolha da reitoria é aprovada na UFRGS

O encontro desta segunda-feira, que terá início às 17h30min, contará com o Ministro da Educação Camilo Santana e representantes do ASSUFRGS, o sindicato de técnicos-administrativos da UFRGS, UFCSPA e IFRS; ANDES, representando os docentes; e Diretório Central dos Estudantes (DCE).

A sessão autoconvocada pelo Conselho Universitário para julgar o pedido de destituição obteve aprovação por 60 votos a favor, dois contrários e três abstenções. Após isso, pedido está sendo levado ao MEC, que ainda decidirá se o acatará ou não.

O dirigente do DCE, Matheus Fonseca Gomes, explica que a reunião não servirá para dar uma resposta final acerca da destituição, mas "construir um cenário para que o MEC se sensibilize e acate a decisão do parecer de destituição". A decisão, como explica o coordenador-geral, é tomada pelo ministro Camilo Santana, em conjunto com o governo federal. "Nós estamos aqui para fazer pressão para que o Ministério da Educação acate a a destituição", relata.

Em 2021 um parecer semelhante também foi aprovado pelo COnsun, mas não foi considerado mpelo MEC do governo Bolsonaro.