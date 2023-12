Câmara de Torres aprova alterações no Plano Diretor

Diante da queda de braço entre ambientalistas e engenheiros versus representantes da construção civil e das imobiliárias de Torres, 86 das 142 alterações propostas para a revisão do Plano Diretor da cidade foram aprovadas pela Câmara Municipal na semana passada. As principais polêmicas entre as emendas aprovadas tratam do controle da altura máxima dos prédios.

Entre as 52 matérias rejeitadas, estão as que sugerem redução dos atuais 9m para 7m em futuras obras situadas em determinados pontos da beira-mar. Além de evitar o sombreamento na faixa de praia e das dunas frontais, esses limites foram indicados como uma forma de evitar impactos negativos na fauna e na flora local.

A secretária de Meio Ambiente local, Fernanda Brocca, classifica a revisão como “bem conservadora”. Na sua opinião, foram mantidas a maioria das alturas previstas no plano atual e reduzidas alturas em algumas zonas. “De modo geral, as emendas resultaram das oitivas da população nas audiências públicas realizadas pelo legislativo”, conclui a titular da pasta.

Outros tópicos importantes que não foram aprovados criam proteção jurídica a espaços e prédios do município como lugares que deveriam ser preservados como patrimônio histórico, arquitetônico e natural de Torres.

O texto foi aprovado pelo Legislativo do município por 11 votos a 1. A redação final será encaminhada à sanção do prefeito Carlos Souza nos próximos dias. O chefe do Executivo ainda pode vetar ou não algumas emendas, o que resultaria em retorno do projeto ao Legislativo. O atual Plano Diretor do município é de 1995.





Principais pontos aprovados:

- Constituição de equipe técnica de planejamento, consultoria e acompanhamento da realidade, das necessidades, dos investimentos em novas tecnologias sobre o saneamento básico

- Cooptar junto a Companhia de Água e Saneamento que gerencia os serviços no município, e estar lado a lado, apontando e sugerindo opções.

- Criação de Sítio Histórico do Núcleo Urbano de Torres, compreendendo a Casa do Alferes Ferreira Porto com seu terreno, a Igreja São Domingos e seus entornos e as praças para as quais a Igreja faz frente.

- Proibição de atividades de entretenimento na Zona 9 (Fundos da Praia Grande e Orla do Mampituba).

- Proibição da abertura de postos de combustíveis e de gás em alguns bairros.

- Projetos de parcelamento do solo e de obras aprovados nos termos da legislação anterior à vigência da nova lei perderão sua validade se não tiverem sido iniciados no prazo de 365 dias.



Alguns pontos indeferidos:

- O descumprimento das determinações da lei podem acarretar na paralisação das obras, sob pena de aplicação de multa e proibição de licenciamento de novos empreendimentos enquanto persistirem as irregularidades.

- Às edificações que ultrapassarem 60 metros de altura incidirá medida compensatória de duas Unidades Financeiras Municipais (UFM) a cada metro quadrado excedente, a ser aplicada em melhorias em espaços públicos.