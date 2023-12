• Yara conclui obra e amplia capacidade de fábrica de fertilizantes em Rio Grande. Investimento realizado em unidade no Porto-Indústria foi de R$ 2 bilhões.

• Fiergs vê perda de competitividade com possível corte de incentivos fiscais no Rio Grande do Sul, reiterando preocupação com majoração da alíquota de ICMS.