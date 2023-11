Nova vítima das enchentes de setembro é identificada, somando 53 óbitos

Foi divulgado, nesta segunda-feira (27), pelo governo do Estado, a identificação do corpo de uma vítima das enchentes no Vale do Taquari, resultado dos eventos climáticos que atingiram o Estado em setembro. Com isso, o número de óbitos na tragédia aumentou para 53.

Trata-se de um bombeiro civil de Muçum que estava trabalhando no resgate às vítimas na cidade. O corpo havia sido encontrado em 26 de outubro e estava passando pelos trâmites de identificação.



Dessa forma, o número de desaparecidos cai para cinco pessoas. As buscas permanecem sendo realizadas pelo Corpo de Bombeiros Militar, com efetivo por terra (duplas entre bombeiro militar e cão treinado) e pelo leito do rio (embarcações).