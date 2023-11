Saúde do homem é tema de encontro no Hospital Moinhos de Vento

O evento Juntos, promovido pelo Hospital Moinhos de Vento, promove nesta terça-feira (28) um debate sobre a saúde do homem. O encontro mensal reúne pacientes com câncer, familiares e interessados. O objetivo é proporcionar um espaço de trocas de experiências e orientações sobre temas específicos.

• LEIA TAMBÉM: Alta nos casos de câncer de próstata está ligada ao envelhecimento



Segundo o Instituto Nacional do Câncer (Inca), o câncer de próstata ainda é a segunda maior causa oncológica de óbito na população masculina no Brasil. O preconceito dos homens em relação aos exames que permitem detectar a doença é um fator que favorece a incidência de casos.



“Quando olhamos para os dados, percebemos que a consulta de prevenção precisa ser mais debatida entre os homens. Outras questões, como melhora no estilo de vida, também são indispensáveis para esse debate”, destaca Eduardo Carvalhal, chefe do Serviço de Urologia do Hospital Moinhos de Vento.



A programação do evento ocorre a partir das 16h e contará com a participação de Carvalhal e de Alexander Daudt, coordenador do Centro de Medicina de Estilo de Vida do Hospital. A mediação será feita pelo enfermeiro Pietro Rossetto, do Serviço de Oncologia. As inscrições podem ser feitas pelo site encontrojuntosaspectosaudedohomem.eventize.com.br.