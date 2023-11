Corrida pela Vida do Instituto do Câncer Infantil bate recorde de participantes

Com a presença de 1,3 mil corredores e cerca de quatro mil pessoas (adultos e crianças) que participaram da caminhada, o Instituto do Câncer Infantil (ICI) realizou neste domingo (26) a Corrida pela Vida com largada no Parque Marinha do Brasil. O último final de semana de novembro de tempo bom e sol levou muita gente a participar da 29ª edição da Corrida pela Vida.

O evento, que tem como objetivo apoiar a causa da luta contra o câncer infantojuvenil, reuniu cerca de quatro mil pessoas, entre corredores profissionais e amadores, pacientes e familiares, e apoiadores da causa. Até mesmo animais de estimação participaram da iniciativa com camisetas da corrida. A corrida foi organizada pelo Instituto do Câncer Infantil em parceria com o Clube de Corredores de Porto Alegre (Corpa).

Segundo o superintendente do ICI, Algemir Brunetto, cada participante ajuda o instituto a atender mais e melhor cada criança assistida. "É com a ajuda da comunidade e dos patrocinadores que fazemos este evento lindo todos os anos”, comenta.

O câncer infantil é uma doença no qual as células anormais (malignas) se multiplicam de maneira desordenada, podendo ocorrer em qualquer local do organismo e estender aos órgãos e tecidos adjacentes, com possibilidade de provocar outros tumores em outros locais (metástase). O câncer que acomete a criança e o adolescente, até os 19 anos, é considerado raro quando comparado aos tumores que afetam os adultos. Cerca de 1% a 3% de todos os tumores malignos na maioria das populações ocorrem em crianças e adolescentes.

Com base em referências dos registros de base populacional, são estimados mais de nove mil casos novos de câncer infantojuvenil, no Brasil, por ano. Assim como em países desenvolvidos, no Brasil, a doença já representa a segunda causa de mortalidade proporcional entre crianças e adolescentes de um a 19 anos, para todas as regiões.