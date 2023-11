Governo gaúcho firma convênios com projeto A Casa é Sua

O governador do Rio Grande do Sul, Eduardo Leite, assinou na sexta-feira (24) convênios para a construção de 402 casas em mais seis municípios referentes à segunda fase do programa estadual A Casa é Sua. Ao todo, a segunda fase do programa atenderá 23 municípios, onde serão construídas 1.238 unidades habitacionais com investimento do Estado de cerca de R$ 99 milhões.

Neste momento, o programa, operacionalizado pela Secretaria de Habitação e Regularização Fundiária (Sehab), contemplará as seguintes cidades: Caxias do Sul (227 unidades habitacionais), Venâncio Aires (52), Cruz Alta (49), Ijuí (29), Parobé (25) e São Borja (20).



Nesses seis municípios, o Estado investirá R$ 32,2 milhões, com contrapartida de R$ 14 milhões dos municípios, totalizando R$ 46,2 milhões. O investimento por unidade é de R$ 104 mil: R$ 80 mil do Estado e R$ 24 mil do município.



