Começa nesta segunda-feira o bloqueio de veículos pesados na BR-116

A partir das 7h30 desta segunda-feira (27), inicia-se o bloqueio para veículos pesados na passagem inferior Adão Hoefel, nas proximidades do km 246 da BR-116/RS, em São Leopoldo. As informações do Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes (DNIT) estão no são da assessoria de imprensa do governo estadual.

A restrição de circulação no local está prevista para permanecer até fevereiro de 2024 para que sejam executados serviços das obras de melhoria de capacidade de tráfego e segurança viária da rodovia. O local estará sinalizado, alertando os condutores sobre a interrupção e execução dos trabalhos na via lateral da BR-116/RS e na ERS-240.