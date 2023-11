Prédio da antiga sede da Smov será leiloado nesta segunda-feira

Eestá marcada para esta segunda-feira (27), às 10h, sessão pública para venda do prédio e terreno da antiga sede da Secretaria Municipal de Obras e Viação (Smov), localizado na avenida Borges de Medeiros, 2.244. O leilão ocorre via Portal de Compras Públicas, e o lance mínimo é de R$ 48,1 milhões (valor avaliado inicialmente pela Caixa Econômica Federal). As informações são do site da prefeitura de Porto Alegre.

Os recursos arrecadados serão destinados à construção de 254 unidades dos residenciais Barcelona 1 e 2, no bairro Humaitá, demanda de duas décadas da comunidade. Em 2 de novembro, o prefeito sancionou a lei autorizando que os recursos da venda do prédio sejam utilizados para a construção da nova edificação.



O terreno tem cerca de 4,9 mil metros quadrados e a área construída é de aproximadamente 9,9 mil metros quadrados. Este é o sexto leilão eletrônico realizado na Capital. O edital pode ser conferido no Diário Oficial de Porto Alegre. Porto Alegre é pioneira no país em realizar certames pela nova lei de licitações.



Para participar do leilão, é preciso fazer o credenciamento e registro de propostas iniciais até o momento anterior à abertura do pregão, acessando o site do Portal de Compras Públicas. Basta o usuário se cadastrar e entrar no link "participante leilão 07/2023", onde consta toda a documentação e anexos.



Do valor mínimo de R$ 48,1 milhões (conforme avaliação elaborada de acordo com as normas técnicas da ABNT), R$ 40,5 milhões devem ser pagos à vista. O saldo remanescente pode ser pago em até 12 vezes e será destinado a projetos veiculados ao Fun-Patrimônio.

Paralelo a isso, uma ação movida pelo Conselho de Arquitetura e Urbanismo (CAU/RS) pede que a Justiça declare o imóvel "como patrimônio histórico cultural do município". Também é requerida a declaração do bem como tombado ou inventariado, demanda que é pleiteada desde o ano passado, e mesmo a suspensão do leilão.

História do Barcelona

A Associação de Moradores de Aluguel e Favor Barcelona existe desde meados dos anos 2000. Na época do Programa Integrado Entrada da Cidade, essas famílias não foram contempladas no cadastro. A líder comunitária Lurimar Fiúza frisa a importância do Orçamento Participativo, que deu a oportunidade de reconhecer o movimento.