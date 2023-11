Porto Alegre reforça transporte público para o vestibular da UFRGS

O site da prefeitura de Porto Alegre divilgou o esquema especial de transporte implementado para o vestibular da Universidade Federal do Rio Grande do Sul (UFRGS) neste fim de semana. As provas que começaram sábado (25) prosseguem neste domingo (26). Segundo a Empresa Pública de Transporte e Circulação (EPTC), será ativada uma tabela eventual para reforço no atendimento aos candidatos nas zonas Leste e Sul da Capital. A abertura dos portões é às 13h30. A prova começa às 14h e vai até as 19h30.

Os candidatos que farão a prova nacontarão com a linha 3752 - Agronomia/UFGRS no sentido Centro-bairro. Para a região Sul haverá a ativação eventual da linha 286 - Belém Velho/Cristal/UFRGS, em ambos os sentidos, neste domingo.vai receber 2.240 pessoas para a realização do exame. A EPTC orienta que os vestibulandos se desloquem com antecedência para o local da prova para garantir que não ocorram atrasos em razão do alto fluxo de veículos que está previsto na avenida João Pessoa. Entre as regiões do Centro Histórico, o Campus Centro, na rua Sarmento Leite, terá o maior número, com registro de 985 candidatos.Para melhor planejar seus deslocamentos e se informar sobre as linhas e itinerários do transporte público, os usuários podem utilizar os serviços de consulta disponíveis noe nos aplicativos 156+POA, Cittamobi, Moovit, e TRI, o app do Cartão TRI, para consultar a localização dos ônibus em tempo real, com GPS em 100% da frota.Os agentes de fiscalização e a central de videomonitoramento e controle da mobilidade da EPTC vão monitorar a circulação, orientar os motoristas e, se necessário, fazer ajustes para minimizar os impactos no trânsito. As informações serão atualizadas, em tempo real, pelos perfiis da EPTC na rede social X (o antigo Twitter).