Confira o esquema de trânsito para o Grenal feminino neste domingo

A Arena recebe, neste domingo (26), o Grenal da final do Campeonato Gaúcho Feminino. A partida será às 10h30min. De acordo com informações divulgadas no site da prefeitura de Porto Alegre, a Empresa Pública de Transporte e Circulação (EPTC) montou um esquema de trânsito e transporte para atender à demanda do jogo.

Transporte público

A linha F04 Futebol Arena começa a circular às 8h, já que a abertura dos portões está marcada para 8h30min. Cinco veículos sairão do Largo Glênio Peres, no Centro Histórico, em direção ao estádio. Após a partida, cinco veículos partirão do terminal na avenida Padre Leopoldo Brentano, com desembarque no Largo Glênio Peres.

Outra opção de transporte é o Trensurb. Os torcedores que utilizarem o trem deverão desembarcar na estação Anchieta, cerca de 1,5 quilômetro da Arena.

Trânsito

Os agentes de fiscalização e a central de videomonitoramento e controle da mobilidade da EPTC vão monitorar a circulação, orientar os motoristas e, se necessário, realizar ajustes para minimizar os impactos no trânsito. Em caso de necessidade, duas horas antes da partida, poderão ser fechados, para o trânsito de veículos, os acessos ao estádio pela alça de acesso à BR-448 (Rodovia do Parque) e na avenida Padre Leopoldo Brentano.



Após o jogo, caso se confirme o público elevado, quem estacionar no E1, com saída pelos portões 3, 4 e 5, e no E2 será direcionado obrigatoriamente para a BR-448, sentido Porto Alegre-Canoas. Quem estacionar no E1, com saída pelos portões 1 e 2, será direcionado para a avenida Voluntários da Pátria.