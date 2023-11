Veja as cinco matérias mais lidas do Jornal do Comércio de 18 a 24 de novembro

As matérias a seguir foram as cinco mais lidas pelos leitores no site do Jornal do Comércio na semana entre 18 e 24 de novembro de 2023. Clique nos títulos para ler o texto completo e fique por dentro dos assuntos mais comentados da semana.1. CGT Eletrosul continua monitorando situação na Subestação Nova Santa RitaNa segunda-feira, o pátio da subestação no município de Nova Santa Rita ficou alagado. Matéria: Redação. Foto: Eletrobras CGT Eletrosul/Divulgação/JC.2. Chuvas causam alagamento da subestação de energia Nova Santa RitaComplexo de transmissão é um dos mais importantes do Rio Grande do Sul. Matéria: Jefferson Klein. Foto: Reprodução/JC.3. O precatório afeta a vida das pessoasArtigo de Danilo Krause, servidor público aposentado da Secretaria Estadual da Agricultura. Matéria: Danilo Krause (artigo). Foto: Arquivo Pessoal/Divulgação/JC.4. Com música ao vivo e mesas na calçada, boteco é novidade em Porto AlegreO Barriga no Fogão é inspirado na estética clássica de botequim, com uma cozinha autoral e caseira. Matéria: João Pedro Cecchini (GeraçãoE). Foto: Tânia Meinerz/JC.5. Com maior cheia desde 1941, Guaíba invade Porto AlegreArmazéns do Cais do Porto foram tomados pela água e as comportas foram fechadas. Matéria: Gabriel Margonar. Foto: Evandro Oliveira/JC.