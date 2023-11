Mais de 30 rodovias seguem com bloqueios no RS nesta quinta-feira

Atualizado às 10h06min

O deslocamento pelas estradas do Rio Grande do Sul nesta quinta-feira (23) ainda requer paciência e atenção dos motoristas. Os bloqueios em decorrência das chuvas do fim de semana e das enchentes continuam em vários pontos. Nesta manhã, há mais de 30 trechos com interdições. Confira abaixo os bloqueios no Estado.

Bloqueios nas rodovias federais, segundo a Polícia Rodoviária Federal (PRF)



BR-116:

- Km 95,7 (São Marcos) - Interdição total. Ponte sobre o rio das Antas.



- Km 103 (São Marcos) - Interdição total. Queda de barreira.



- Km 175,4 (Caxias do Sul) - Interdição total. Queda de barreira.



- Km 181 (Nova Petrópolis) - Interdição total.



- Km 219 (Dois Irmãos) – Interdição parcial (Pare e Siga no local)



- Km 255 (Esteio): Pista lateral Decrescente (capital-interior) bloqueada devido a alagamento. Fluxo desviado por dentro do bairro. Alguns pontos já com pouca água na pista principal. Pista lateral Crescente (interior-capital) também alagada, embora um pouco menos.



BR-153:

- Km 412 (Cachoeira do Sul) - Interdição total para veículos acima de 18 toneladas. Interdição parcial (sentido crescente) com sistema "Pare e Siga" para os demais veículos; Sentido Novos Cabrais x Caçapava do Sul. Ponte do Fandango sobre o Rio Jacuí.



BR 290:

- Km 85 (Porto Alegre) - Alça de acesso da pista oeste (litoral para capital) do km 85 da BR 290 para Cachoeirinha bloqueada devido a alagamento.



- Km 95 (Porto Alegre) - Acesso bloqueado para a Av. João Moreira Maciel. Opção para o interior para quem desloca do litoral/448, somente via Nova Ponte do Guaíba;



- km 104 (ambos os sentidos do acesso à Ilha da Pintada e Bairro Picada): bloqueado



- km 107 (acesso principal a Eldorado do Sul) sentido capital - interior: bloqueado





BR 472:

- km 519 (Uruguaiana) - Ponte sobre o rio Ibicuí bloqueada em função da elevação do nível da água. Não há previsão de liberação.

Bloqueios totais nas rodovias estaduais informados pelo Comando Rodoviário da Brigada Militar (CRBM)

- VRS 817, KM 10/ Alto Alegre – Bloqueio total, erosão na pista.

- RSC 480, KM 01/ Nonoai - Bloqueio total, nível do Rio subindo rapidamente.

- ERS 550, KM 23/ Pirapó - Bloqueio total, ponte submersa.

- ERS 324, KM 51/ Entre Planalto e Nonoai - Bloqueio total, rompimento de um boeiro.

- ERS 453, KM 74/ Boa Vista do Sul - Bloqueio total, queda de barreira.

- ERS 129, KM 50/ Colinas - Bloqueio total, pista submersa.

- RSC 453, Acesso 9130, KM 03/ Imigrante - Bloqueio total, queda de barreira.

- ERS 130, KM 37/ Venâncio Aires - Bloqueio total, erosão da pista.

- ERS 431, KM 22/ São Valentim do Sul - Bloqueio total, ponte cedeu.

- VRS 851, KM 09/ Nova Bassano/Serafina Corrêa - Bloqueio total, ponte do Rio Carreiro deslocada.

- ERS 448, KM 23/ Nova Roma do Sul - Bloqueio total, ponte metálica caiu.

- ERS 122, KM 41/ São Vendelino/ Farroupilha - Bloqueio total, queda de barreira.

- ERS 431, KM 13/ Bento Gonçalves - Bloqueio total, queda de barreira.

Bloqueios parciais nas rodovias estaduais informados pelo CRBM

- ERS 420, KM 29/ Aratiba - Bloqueio parcial, pista cedeu.

- RSC 480, KM 06/ Erval Grande - Bloqueio parcial, faixas bloqueadas.

- ERS 491, KM 05/ Marcelino Ramos - Bloqueio parcial, DAER liberou em meia pista.

- ERS 431, KM 26/ São Valentim do Sul - Bloqueio parcial, a pista cedeu devido erosão.

- ERS 421, entre KM 37/ Município de Sério - Bloqueio parcial, queda de barreira.

- ERS 020, KM 58/ Igrejinha – Bloqueio parcial, rachadura na pista.

- ERS 020, KM 65/ Taquara _ Bloqueio parcial, queda de barreira.

- ERS 452, KM 16/ Feliz - Bloqueio parcial, queda de barreira.

- VRS 826, KM 11/ Alto Feliz - Bloqueio parcial, pista submersa.

- ERS 452, KM 25/ Caxias do Sul - Bloqueio parcial, erosão do asfalto.