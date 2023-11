Governo do RS lista itens prioritários para dações aos atingidos pelas chuvas

Entre os itens que são recebidos estão, além de contribuir com. A Defesa Civil pede atenção quanto à data de validade dos gêneros alimentícios para que sejam entregues somente itens dentro do prazo.No âmbito estadual, apenas um endereço está habilitado para receber as doações: a central logística da Defesa Civil do Estado, localizada na avenida Joaquim Porto Villanova, 201, no bairro Jardim Carvalho, em Porto Alegre.. O espaço é utilizado pelo órgão para organizar a triagem e a distribuição dos materiais.Neste momento, os itens de maior necessidade são óleo, feijão e café, mas a lista pode vir a mudar nos próximos dias. Serão publicadas atualizações, diariamente, no site, conforme a Defesa Civil for identificando as demandas mais urgentes. A população pode acessar o site e verificar quais são os itens mais pedidos.Diferentemente do que ocorreu em setembro, quando houve um pedido geral de doações, desta vez a– a finalidade é facilitar a operacionalização do processo.Algumas prefeituras do interior do Estado têm realizado suas próprias campanhas em nível local. Nesses casos, os interessados em doar devem procurar mais informações junto às prefeituras dessas cidades, seus órgãos de assistência social ou de Proteção e Defesa Civil municipal para verificar que itens estão sendo demandados e quais são os locais de recolhimento.As doações também podem ser feitas via Pix. Desde o início de setembro, quando o Estado foi assolado por uma grande enchente, o Executivo estadual disponibiliza a conta SOS Rio Grande do Sul, no Banco do Estado do Rio Grande do Sul (Banrisul), para arrecadar as doações em dinheiro. Uma chave Pix foi criada para que empresas e pessoas físicas possam repassar valores aos atingidos por meio de um canal oficial e de forma segura.Os recursos são geridos por um Comitê Gestor, composto por órgãos do governo e entidades da sociedade civil, reconhecidas pelo, para dar mais transparência ao processo, reduzir a burocracia e acelerar a chegada dos recursos a quem mais precisa. Podem ser feitas doações de qualquer valor.