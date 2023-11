Pelo menos oito mil pessoas seguem com fornecimento de energia interrompido devido às chuvas no RS

O Rio Grande do Sul tem pelo menos 8 mil pessoas que seguem com fornecimento de energia interrompido devido à chuvas ou alagamentos, de acordo com informações do CEEE Grupo Equatorial de Energia e da RGE na tarde desta terça-feira (22).

Em virtude das chuvas nos últimos dias, a CEEE-Equatorial contabiliza, ao todo, cerca de 7 mil clientes sem luz, em áreas alagadas. Situação ocorre a pedido da Defesa Civil, por questões de segurança. Segundo a empresa, as equipes de manutenção seguem monitorando essas regiões para restabelecer o fornecimento assim que não haja mais riscos.

Já a RGE informa que nas cidades de São Sebastião do Caí, Nova Santa Rita e Montenegro, São Leopoldo, Novo Hamburgo e Canoas há 1.100 clientes com fornecimento desligado em função dos alagamentos, e segue monitorando permanentemente o nível das águas, e restabelecerá o fornecimento de energia quando houver condições de segurança apropriadas. Informa também que está realizando atendimentos pontuais, sem volume de clientes desligados, principalmente no Vale do Taquari.

A empresa alerta que ninguém toque em fios partidos ou galhos de árvores que estejam caídos sobre a rede elétrica. E orienta que antes de religar a energia nas residências é importante conferir as condições da fiação interna. A orientação nesses casos é acionar imediatamente a RGE e o corpo de bombeiros e aguardar o atendimento.

O Instituto Nacional de Meteorologia também expediu um alerta de tempestades para toda a região metropolitana, centro, sul e noroeste rio-grandense, que tem duração até às 18 horas dessa quarta-feira (22).

A instituição informa que há risco de chuva entre 30 e 60 mm/h ou 50 e 100 mm/dia, ventos intensos (60-100 km/h), e queda de granizo. Também risco de corte de energia elétrica, estragos em plantações, queda de árvores e de alagamentos.

Além disso, instrui que as pessoas nessas regiões não se abriguem debaixo de árvores pelo risco de descargas elétricas, em caso de rajadas de vento, nem estacionem veículos próximos de torres de transmissão e placas de propaganda. Além disso, se possível desliguem aparelhos elétricos e quadro geral de energia. Para obter mais informações junto, deve-se entrar em contato junto à Defesa Civil (telefone 199) e ao Corpo de Bombeiros (telefone 193).