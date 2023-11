Porto Alegre tem 15 pontos de bloqueios nas vias devido a alagamentos

A elevação do nível do Lago Guaíba causa transtornos no trânsito de Porto Alegre na manhã desta quarta-feira (22). Em alguns pontos, a água já atinge as vias e em outros locais a vazão ocorre pelos bueiros. Segundo a Empresa Pública de Transporte e Circulação (EPTC), são 15 pontos com acúmulo de água, dos quais nove estão com bloqueio total.