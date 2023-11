Confira as rodovias do RS com bloqueios nesta quarta-feira

Diversas rodovias seguem bloqueadas no Rio Grande do Sul na manhã desta quarta-feira (22) em decorrência dos estragos do temporal no fim de semana, que causaram queda de barreiras e árvores, entre outros problemas. Além disso, as enchentes que se seguiram às fortes chuvas deixam várias estradas e pontes cobertas pelas águas.

Confira os pontos de bloqueios nas rodovias federais informados pela Polícia Rodoviária Federal (PRF):

BR-116

- Km 95,7 (São Marcos) - Interdição total. Ponte sobre o rio das Antas.

- Km 103 (São Marcos) - Interdição total. Queda de barreira.

- Km 175,4 (Caxias do Sul) - Interdição total. Queda de barreira.

- Km 181 (Nova Petrópolis) - Interdição total. Sem previsão de liberação.



BR-153

- Km 412 (Cachoeira do Sul) - Interdição total para veículos acima de 18 toneladas. Interdição parcial (sentido crescente) com sistema "Pare e Siga" para os demais veículos; Sentido Novos Cabrais x Caçapava do Sul. Ponte do Fandango sobre o Rio Jacuí.



BR-290

- Km 85 (Porto Alegre) : Alça de acesso da pista oeste (litoral para capital) do km 85 da BR290 para Cachoeirinha, sendo bloqueada devido alagamento.

- Km 95 (Porto Alegre) fechado o acesso para a Av João Moreira Maciel. Opção para o interior para quem desloca do litoral/448, somente via Nova Ponte;

- Km 107 (Eldorado do Sul) pista liberada em ambos sentido. Somente a alça de acesso para Eldorado do Sul foi bloqueada, devido a água na pista. O acesso à Eldorado do Sul sendo realizado pelo posto Catavento, no Km 108 sentido capital-interior.

- Todos os retornos da região das ilhas estão bloqueados. A opção de retorno é pela Farrapos e no Km112;



BR-116

- Km 255 (Esteio): Pista lateral Decrescente (capital-interior) bloqueada devido a alagamento. Fluxo desviado por dentro do bairro. Alguns pontos já com pouca água na pista principal. Pista lateral Crescente (interior-capital) também alagada, embora um pouco menos.