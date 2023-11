Obras de revitalização do Ginásio Tesourinha estão em andamento

A primeira parte das obras de revitalização do Ginásio Tesourinha está em andamento, com a recuperação estrutural e das instalações hidrossanitárias e as demolições internas. Essas etapas estão 90% finalizadas.A recuperação inclui os setores 2 e 4 do anel inferior do ginásio. Junto a esta primeira intervenção estão os reparos da infraestrutura elétrica.“Estamos felizes que este espaço tão tradicional para a prática esportiva de Porto Alegre esteja recebendo melhorias que seguem seu ritmo normal e estão dentro do cronograma” afirma a secretária de Esporte, Lazer e Juventude Débora Garcia. Em 15 de outubro, o Ginásio Tesourinha completou 32 anos de história.A continuidade dos trabalhos inclui alvenaria nova do espaço e a regularização das paredes e dos pisos. A recuperação da subestação de energia também está em andamento. Os reparos nos vestiários por meio da demolição das estruturas antigas nos setores 2 e 4 do anel inferior foi a primeira parte finalizada.Com início em setembro, as obras seguem o mesmo cronograma e previsão de conclusão de oito meses. A segunda etapa da obra está em fase licitatória e inclui a recuperação das arquibancadas, as partes restantes da rede elétrica e a pintura.A revitalização do Tesourinha inclui melhorias nas aberturas e janelas e nas salas administrativas, reparos na rede elétrica, no teto e nas arquibancadas. Além disso, também irão ocorrer reparos nas cabines de televisão e de rádio, instalação de iluminação de LED, novos pontos de acessibilidade com elevador e rampas, além de reformas na pracinha e áreas externas.