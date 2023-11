Mural em homenagem a Daiane dos Santos será inaugurado nesta sexta-feira

A Virada Sustentável Porto Alegre inaugura, na manhã desta sexta-feira (17), o mural gigante que homenageia a ginasta Daiane dos Santos. A cerimônia restrita a convidados terá início às 10h, no prédio da Fecomércio (Av. Alberto Bins, 615), onde foi realizada a pintura pelo artista Kelvin Koubik.

O mural DOS SANTOS tem 50 metros de altura, e aproximadamente 900 metros quadrados. No ano passado, como parte da programação da Virada Sustentável POA, Kelvin Koubik fez um mural de 50 metros do ambientalista gaúcho José Antonio Lutzenberger no prédio do IPE, que se tornou um ícone na luta pela preservação ambiental.



"A Virada, com este mural, além do merecido reconhecimento à Daiane e à comunidade negra de Porto Alegre, está deixando mais um legado para a cidade. Uma obra longeva e de grande alcance popular", destaca Vitor Ortiz, um dos coordenadores da Virada Sustentável POA.



A homenagem à ginasta é também uma referência aos 20 anos do primeiro título mundial conquistado por Daiane dos Santos, ouro no solo no Campeonato Mundial disputado em Anaheim, nos Estados Unidos. Ao longo da carreira, Daiane conquistou diversos ouros em etapas de Copa do Mundo, venceu uma Universíada, o Campeonato Pan-Americano de 2001, além de obter duas pratas e três bronzes em edições dos Jogos Pan-Americanos. Atualmente, Daiane é embaixadora da ONU Mulheres.



Instalada na entrada do edifício da Fecomércio pela Alberto Bins, a placa em referência à obra traz uma audiodescrição do mural como medida de acessibilidade para deficientes visuais.