Correios estão à espera de adoção das cartinhas ao Papai Noel no RS

Interessados em ajudar o Papai Noel dos Correios a atender os pedidos de mais de 17 mil crianças gaúchas podem adotar uma cartinha até o dia 8 de dezembro. Neste ano, mais 33 cidades se juntaram à campanha. No total, 41 municípios participam desta edição no Estado (veja lista abaixo).

a adoção das cartinhas pode ser feita tanto de forma presencial, na agência central de cada município, como pela internet, no site . Nas demais cidades que participam da campanha, a adoção é feita exclusivamente de forma presencial na agência central de cada município. Em Porto Alegre, Caxias do Sul, Novo Hamburgo, Passo Fundo, Pelotas, Santa Cruz do Sul, Santa Maria e Santo Ângelo,, como pela internet,que participam da campanha,

Independente da modalidade de adoção, é importante lembrar que, depois, os presentes precisam ser entregues presencialmente aos Correios para serem encaminhados às crianças. Padrinhos e madrinhas devem levar os presentes no mesmo local em que fizeram a adoção ou na agência indicada no site. Os pacotes têm de ser feitos com embalagem reforçada e ter o código da carta escrito de forma visível e legível, para que os Correios possam identificar o destinatário correto. A entrega dos presentes pode ser feita até o dia 8 de dezembro.



Municípios participantes:

Alegrete

Alvorada

Bagé

Bento Gonçalves

Cachoeirinha

Camaquã

Canela

Canoas

Carazinho

Caxias do Sul

Cruz Alta

Erechim

Farroupilha

Getúlio Vargas

Gramado

Guaíba

Guaporé

Ijuí

Montenegro

Nova Prata

Novo Hamburgo

Osório

Parobé

Passo Fundo

Pelotas

Porto Alegre

Rio Grande

Santa Cruz do Sul

Santa Maria

Santa Rosa

Santiago

Santo Ângelo

Santo Antônio da Patrulha

São Leopoldo

Sapucaia do Sul

São Borja

Tramandaí

Uruguaiana

Vacaria

Venâncio Aires

Viamão