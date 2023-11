Cidades gaúchas sofrem as consequências das chuvas que atingiram o Estado

Nova Santa Rita, que teve mais de 100 casas danificadas. Em decorrência das chuvas que atingiram o Estado no último fim de semana, algumas cidades gaúchas registraram diversos estragos. Entre elas, está

Foram disponibilizadas cerca de 1500 telhas para as famílias afetadas. A ação conduzida pela prefeitura, através da Defesa Civil do município, contou com apoio do 3º Batalhão de Suprimento, Batalhão Marechal Bitencourt. O prefeito Rodrigo Battistella, está acompanhando a situação de perto. "Nunca havíamos visto nada parecido com que ocorreu em nossa cidade no fim de semana. Foram mais de 100 residências danificadas, dezenas de árvores e postes caídos e queda de muros e estruturas. Apesar dos estragos materiais, nenhuma pessoa ficou ferida", relata.

Battistella ainda faz um alerta para o restante da semana. “Fizemos a distribuição de lonas, de forma emergencial, e iniciamos a desobstrução das ruas e o cadastramento das famílias. Infelizmente temos previsão de chuva para o longo da semana, estamos em alerta e seguimos monitorando a situação.”

Santo Antônio da Patrulha também sofreu com vendavais e temporal. A cidade apresenta casas destelhadas, postes e árvores caídas. Prefeitura, Defesa Civil e Bombeiros estão atendendo as famílias atingidas, e disponibilizando estrutura de abrigo temporário para quem necessitar.

"Tivemos duas ocorrências diferentes na cidade. Em um extremo localizado na região interiorana, apresentou-se muito vento, imaginamos que um tornado passou pela região, ocasionando um destelhamento de 106 residências. No outro extremo, também interior do município, tivemos chuva de granizo. Estes, acabaram perfurando diversos telhados", afirmou Rodrigo Massuolo, prefeito de Santo Antônio da Patrulha.

Dentre as localidades atingidas, encontram-se três escolas municipais. "Todas as todas três instituições apresentaram danos ao telhado. Inclusive, em uma delas, as aulas foram suspensas. Durante a semana estamos trabalhando para recuperar esses telhados. Já lançamos uma campanha de arrecadação de tetlas para assistir a população", declarou Massuolo.

Em Cachoeira do Sul, Rio Jacuí chegava a 21,20m as 7h30min da manhã. O nível normal é de 18m. De acordo com o Superintendente da Defesa Civil de Cachoeira do Sul, Edson das Neves Júnior, o munícipio registrou chuva de aproximadamente 168mm. Além disso, a superintendência Municipal de Proteção e Defesa Civil realizou atendimento a 15 residências, afetando 51 pessoas.

As situações mais graves ocorreram nos bairros Santo Antônio e Santa Helena, onde foi registrado movimentação de massa em um caso, derrubando o muro de uma moradia. Nesta segunda-feira (13 de novembro), 2 famílias (totalizando 03 adultos e 03 crianças) permanecem desalojadas.

A Defesa Civil de Gramado, juntamente com a Secretaria de Obras, Secretaria de Trânsito, Subprefeitura da Várzea Grande e Corpo de Bombeiros, atendeu 15 ocorrências entre o sábado (11) e domingo (12), após a forte chuva que atingiu o município.

Foram sete casas destelhadas, seis pontos com árvores caídas sobre via pública, um desmoronamento sobre a ERS-115 e um deslizamento próximo a residência. As famílias que tiveram suas casas atingidas receberam as telhas da Secretaria da Cidadania, Assistência Social e Defesa Civil para reconstrução.