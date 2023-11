Confira o funcionamento dos serviços essenciais no feriado da Proclamação da República

O dia 15 de Novembro marca a Proclamação da República, feriado nacional. O Jornal do Comércio preparou uma relação do que funciona em Porto Alegre nesta quarta-feira (15) e também da movimentação nas estradas do Rio Grande do Sul.

Comércio

O Sindilojas Porto Alegre informa que as lojas de Porto Alegre poderão abrir nesta quarta-feira com a utilização da mão de obra de seus colaboradores, desde que respeitada as regras da Convenção Coletiva de Trabalho (CCT) da categoria.

A jornada de trabalho máxima dos colaboradores em feriados pode variar entre 6 e 8 horas, de acordo com o que está previsto no acordo. O horário de abertura para o comércio de rua fica a critério de cada empresa, enquanto as lojas localizadas em shoppings centers e centros comerciais devem seguir as orientações desses estabelecimentos.

Supermercados

As lojas do Rissul de Porto Alegre terão horário diferenciado:



Rissul (F.1) - Av. São Pedro, 512, São Geraldo - das 7h30 às 21h



Rissul (F.19) - Av. Cristovão Colombo, 1980, Floresta - das 7h30 às 21h

Bancos

Os bancos de todo o Brasil não terão atendimento presencial nesta quarta-feira (15). Os serviços de autoatendimento, como caixas eletrônicos e internet banking, estarão disponíveis para os usuários mesmo sem expediente presencial. Na quinta (16) e na sexta-feira (17), os bancos abrirão normalmente, com atendimento de acordo com horário de início e fim do expediente definidos em cada local.

Estradas

A Empresa Gaúcha de Rodovias (EGR) reforçará os serviços essenciais de socorro médico, guinchos e de atendimento emergencial em todas as rodovias sob sua administração. O serviço de ambulâncias abrange 630 quilômetros de rodovias por meio da prestação de resgate e socorro médico 24 horas. Os guinchos para atendimento também estão disponíveis, assim como os bombeiros voluntários de vários municípios.

A empresa ainda alerta para o cuidado especial que os usuários devem ter com a chuva, condição recorrente nos últimos dias e que pode ocasionar acidentes.