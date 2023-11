Rodovias federais seguem bloqueadas em decorrência das fortes chuvas do final de semana

As fortes chuvas que atingiram o Rio Grande do Sul durante o último final de semana seguem trazendo transtorno a algumas rodovias federais e alterando o tráfego de veículos. Na manhã desta terça-feira (14), há pelo menos três trechos com o trânsito interrompido.

Veja os principais pontos de bloqueios:

BR-116

• km 95,7 (São Marcos) – Ponte sobre o rio das Antas com interdição total.



• km 181 (Nova Petrópolis) – Interdição total, risco de desmoronamento.

BR-153

• km 412 (Cachoeira do Sul) Interdição total para veículos acima de 18 toneladas e Interdição parcial, sentido crescente com pare e siga para os demais veículos; (sentido Novos Cabrais x Caçapava do Sul); Ponte do Fandango sobre o Rio Jacuí;