Terça-feira tem instabilidade e risco de temporais no Rio Grande do Sul

A terça-feira (14) poderá ter novos temporais sobre o território gaúcho, com chuva forte, raios e granizo. O alerta é da MetSul, que avisa também que a faixa Norte e Noroeste deverá ser a mais atingida, especialemente as cidades de divisa com Santa Catarina. Nas demais áreas do Centro e Leste do Estado há previsão de pancadas de chuva, e temporais isolados e passageiros poderão ocorrer. Já no Sul, na Campanha e no sudoeste, a previsão é de alternância entre períodos de nuvens e sol com temperatura em elevação. Para o feriado de quarta-feira (15), a expectativa é de aberturas de sol em grande parte do Estado. No Norte, o tempo segue instável com chuva.