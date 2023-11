Chuva de domingo em Porto Alegre foi quase a mesma de todo novembro de 2022

Porto Alegre fechou o domingo (12) com 90,8mm de chuva na estação automática Jardim Botânico e 79.7mm na estação convencional da cidade, segundo o INMET. O volume é aproximado do registrado em todo o mês no ano passado, que foi de 105,5mm. O maior volume de chuvas em 24 horas no mesmo mês do ano passado foi 36,3 mm, no primeiro dia do mês, menos da metade do que foi apresentado neste dia 12.

Segundo o MetSul, quando se somam a quantidade de chuva a partir do meio-dia de sábado (11) até a madrugada de segunda-feira (13), o volume chega à 150mm, superando em quase 50mm a média histórica do mês. Ainda segundo o portal, a Defesa Civil atendeu ocorrências da chuva nos bairros Restinga, Partenon e Ponta Grossa, e nove famílias tiveram que ser acolhidas por parentes e vizinhos.

Para os próximos dias, o INMET expediu um alerta de perigo de tempestades para todo o Rio Grande do Sul, parte de Santa Catarina e Paraná, e sul do Mato Grosso do Sul. O Instituto alerta para chuvas entre 30 e 60 mm/h ou 50 e 100 mm/dia, ventos intensos de 60 até 100 km/h e queda de granizo. Há também risco de corte de energia elétrica, estragos em plantações, queda de árvores e de alagamentos.

O instituto ainda instrui que, como há riscos de descargas elétricas, para não se abrigar abaixo de árvores, e não estacionar veículos próximos a torres de transmissão e placas de propaganda. O alerta é válido até a meia noite desta segunda-feira (13). Mais informações podem ser obtidas diretamente com a Defesa Civil (telefone 199) e ao Corpo de Bombeiros (telefone 193).

Segundo o MetSul, há uma instabilidade atmosférica intensa sobre o estado no início desta semana, isto porque um sistema de tempestades se formou acima do estado, com chuvas localmente torrenciais, muitos raios e temporais localizados. Ainda, há o risco de tempo severo e precipitações intensas. A empresa prevê que hoje os volumes devem ficar entre 50 e 100mm em muitos municípios, com marcas isoladas de 100 a 200mm.