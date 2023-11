Defesa Civil do RS alerta para chuvas e ventos fortes neste domingo

A defesa Civil do Estado do Rio Grande do Sul alertou, na manhã deste domingo (12), para chuvas fortes e intensas, descargas elétricas, eventual queda de granizo e ventos fortes. O aviso é válido até 20h deste domingo. Em Porto Alegre, as chuvas causaram pontos de alagamento em diversas regiões.

entre Grêmio e Corinthians, às 16h A EPTC registrou alagamentos na Avenida Sertório com a rua Joaquim Silveira, bairro São Sebastião; na Rua Aparício Borges com rua Pedro Boticário, na Glória e no entorno da Arena, no bairro Humaitá, onde acontece o jogo. Os pontos registrados ficam na Avenida Voluntários da Pátria entre Adelino Machado de Souza e Graciano Camozzato; na rua Dona Teodora entre Frederico Mentz e Voluntários da Pátria e na rua AJ Renner entre ruas Lima Barreto e Adelino Machado de Souza.

Em imagens e vídeos divulgados por torcedores nas redes sociais, é possível ver ruas alagadas, com as águas avançando para casa de moradores e alcançando carros. A EPTC recomenda que os torcedores que vão assistir a partida no estádio antecipem o deslocamento.

Na na rua Osvaldo Pereira de Freitas, Partenon, postes de energia caíram e causaram bloqueio total. A CEEE Equatorial foi acionada para atendimento. Antes dos temporais, a Defesa Civil orienta que os cidadãos considerem as condições do telhado de suas residências e árvores nas proximidades.