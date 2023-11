Codesul organiza encontro de Defesas Civis dos estados do Sul

Um encontro das Defesas Civis do Mato Grosso do Sul, do Paraná, de Santa Catarina e do Rio Grande do Sul ocorrerá na segunda-feira (13) em Florianópolis (SC).A organização é do Conselho de Desenvolvimento e Integração Sul (Codesul), com o objetivo de trocar expertises, apresentar os inventários de estrutura disponível em cada Estado e elaborar o plano de atuação do Grupo de Trabalho do Clima e as ações para a Conferência das Nações Unidas sobre as Mudanças Climáticas de 2023. Esse encontro é um desdobramento da primeira reunião do Grupo de Trabalho do Clima, criado em outubro pelos governadores dos estados que integram o Codesul.Conforme a secretária-executiva do Codesul, Micheli Petry, a intenção é somar esforços para minimizar os impactos das emergências climáticas. Os governadores manifestaram o desejo de intensificar o trabalho em busca das melhores práticas e tecnologias existentes no mundo para previsão de ocorrências climáticas e captar recursos junto ao Banco Regional de Desenvolvimento do Extremo Sul (BRDE) para aquisição de equipamentos.O secretário-chefe da Casa Militar e coordenador estadual de Proteção e Defesa Civil, coronel Luciano Chaves Boeira, que representará o Rio Grande do Sul, destacou que o encontro busca alinhar e padronizar as ações dos Estados, no sentido de aprimorar as respostas conjuntas. “Isso possibilita maior fluidez no intercâmbio de informações e efetividade da gestão no ciclo de ações de Defesa Civil frente às catástrofes climáticas, sejam elas estiagem, enchentes ou outros eventos adversos”, frisou.