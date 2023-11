Histórias em quadrinhos atraem diferentes públicos na Feira do Livro

O sábado foi de movimento intenso na Praça da Alfândega, no coração da capital gaúcha, onde ocorre a 69ª edição da Feira do Livro de Porto Alegre. Mesmo com a chuva forte que caiu sobre a cidade à tarde, milhares de pessoas percorreram os diferentes espaços da mostra ao longo de todo o dia.

Bom para os livreiros e para os entusiastas de histórias em quadrinhos (HQ), que puderam acompanhar uma intensa programação com o Palco ComicCon, na Arena Banrisul Vero . Com público de perfis variados, o espaço recebeu centenas de pessoas ao longo de todo o dia, para acompanhar os painéis, bate-papos e atividades ligadas à cultura pop.

Criado há 10 anos pelo jornalista Emerson Vasconcelos, o ComicCon RS ganhou uma versão pocket para a feira, mas que mostrou fôlego com o interesse do público nas abordagens propostas. Entre os temas escolhidos para as atividades estiveram o mercado para dubladores no Rio Grande do Sul; os 85 anos do Superman e o surgimento dos super-heróis; tirinhas que conquistam a internet e um encontro com quadrinistas para falar sobre os bastidores da atividade.

“Mas o evento que mais despertou a atenção e o interesse do público foi o painel True Crime: como os casos de crimes reais inspiram a ficção. Trouxemos uma psicóloga e um policial para falar sobre o tema. E a interação com a plateia foi incrível”, contou Vasconcelos, antes de mediar o painel Criando heróis e universos: como fazer uma HQ do zero.

Um dos convidados para a atividade foi o quadrinista EdH Müller. “Tivemos a oportunidade de conversar sobre a criação independente, a importância dos crowdfoundings para viabilizar projetos e se apropriar do público que se identifica com o nosso trabalho, sem ficar nas mãos das editoras. Os financiamentos coletivos são preponderantes para o trabalho autoral. Quando comecei, há algumas décadas, era muito complicado materializar e comercializar minhas produções. Isso avançou muito”, analisou Müller.

Assim como ele, o quadrinista Gustavo Borges tem 10 anos de carreira. E já tem 11 livros próprios publicados. Graduado em design gráfico, ele fez do curso uma extensão da atividade que desenvolvia desde a adolescência. No painel Que História é Essa?, ele contou um pouco sobre os bastidores desse mercado e a caminhada até ter seus trabalhos publicados.

A programação atraiu a atenção de pessoas como a ilustradora e professora de inglês Victória Vargas de Souza, que está desenvolvendo seu primeiro quadrinho e procura acompanhar todos os eventos relacionados ao assunto. “Desenho desde sempre. Não parei quando cresci. E sempre estou em busca de elementos para agregar às minhas habilidades e características. No momento, estou trabalhando no roteiro, desenvolvendo personagens e experimentando materiais para chegar ao melhor resultado”, contou Victória.



Victória é ilustradora e está desenvolvendo seu primeiro quadrinho. Foto: Claudio Medaglia/Especial/JC

O Palco ComicCon RS contou, ainda, com desfile Cosplay infantil e adulto e apresentação de dança K-Pop. A 69ª Feira do Livro de Porto Alegre vai até quarta-feira (15), com expectativa de fortes vendas e uma intensa programação.