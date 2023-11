Confira o esquema de trânsito e transporte para o jogo Grêmio x Corinthians neste domingo

A Empresa Pública de Transporte e Circulação (EPTC) montou um esquema especial de trânsito e transporte para a partida entre Grêmio e Corinthians pelo Brasileirão Série A neste domingo (12), às 16h, na Arena. Para o transporte dos torcedores até o estádio, duas linhas especiais de ônibus começam a circular a partir das 13h. A abertura dos portões está marcada para as 14h. As informações são da prefeitura de Porto Alegre.

Seis veículos sairão do Largo Glênio Peres, no Centro Histórico, em direção ao estádio, com a primeira viagem às 13h. Após a partida, oito veículos partirão do terminal na avenida Padre Leopoldo Brentano, com desembarque no Largo Glênio Peres.Quatro veículos sairão da rua Peri Machado, no Shopping Praia de Belas, em direção ao estádio, realizando quatro viagens, com a primeira saída às 13h10. Após a partida, oito veículos articulados terão embarque no terminal da avenida Padre Leopoldo Brentano, em direção à rua Peri Machado.Após o jogo, a linha 60.4 em direção ao Centro, a linha 30.2 - Partenon/Pinheiro e a linha 60.5 – Jd. Leopoldina/Assis Brasil estarão à disposição dos torcedores posicionadas na avenida Padre Leopoldo Brentano, junto ao viaduto da BR-448., cerca de 1,5 quilômetro da Arena (aproximadamente 25 minutos de caminhada até o estádio).Quatro horas antes do jogo, de acordo com monitoramento local, serão fechadas para o trânsito de veículos a alça de acesso à BR-448 (Rodovia do Parque) e a avenida Padre Leopoldo Brentano.Após a partida, quem estacionar no E1, com saída pelos portões 3, 4 e 5, e no E2 será direcionado obrigatoriamente para a BR-448, sentido Porto Alegre-Canoas. Quem estacionar no E1, com saída pelos portões 1 e 2, será direcionado para a avenida Voluntários da Pátria.As informações sobre o trânsito serão divulgadas no perfil @EPTC_POA na rede social X (o antigo Twitter).