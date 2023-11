Apreensão de mercadorias irregulares provoca correria no Centro Histórico de Porto Alegre

Um estrangeiro que atuava sem autorização nas imediações do Mercado Público de Porto Alegre resistiu à apreensão das mercadorias irregulares, dando início a um tumulto com a Guarda Municipal no final da tarde de sexta-feira (10). Segundo a Secretaria Municipal de Segurança (SMSeg), o homem já havia sido advertido pelos agentes anteriormente. Em vídeos que circulam nas redes sociais é possível ver pessoas correndo pela rua Voluntários da Pátria e ouvir barulho de tiro. Comerciantes da área chegaram a baixar as cortinas de ferro das lojas. De acordo com a SMSeg, uma viatura da Guarda Municipal foi vandalizada, ficando com a porta amassada e o giroflex quebrado. Os guardas municipais utilizaram munição antimotim para conter o tumulto. O Batalhão de Choque da Brigada Militar foi acionado para controlar a situação e os envolvidos foram encaminhados para o registro da ocorrência.Segundo a prefeitura, a Guarda Municipal realiza, de forma rotineira, operações de combate ao comércio ilegal de ambulantes no Centro Histórico - proibido em razão da Lei Municipal 16.605/2008. Apenas nesta semana, cerca de dois mil itens ilegais foram apreendidos na área.