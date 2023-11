Porto Alegre atinge a marca de 300 prefeitos de praças nomeados

Com a nomeação de mais três prefeitos de praças pelo prefeito Sebastião Melo na manhã deste sábado (11), Porto Alegre conta agora com 300 cidadãos encarregados de contribuir com a zeladoria dos espaços públicos. Foram nomeados representantes das praças Lupicínio Rodrigues, da Saudade e Major Joaquim de Queiroz. Durante o ato de nomeação, também foi lançado o Manual dos Prefeitos de Praças, guia que busca nortear os trabalhos dos colaboradores. As informações são da prefeitura de Porto Alegre. Ao celebrar a marca simbólica de 300 prefeitos nomeados, o prefeito Sebastião Melo ressaltou que não se trata apenas de um crachá concedido, mas de um ato de amor por Porto Alegre. "Isso é um valor enorme de uma cidade: poder público e sociedade trabalhando coletivamente para o embelezamento das praças. Quando o espaço público não é ocupado, os desocupados tomam conta, e nós queremos cada vez mais ocupados presentes", afirmou Melo.No final do evento, comunidade, parceiros e gestores públicos assinaram o Pacto de Governança, documento que oficializa a corresponsabilidade de todos no cuidado com as praças. "Estabelecemos uma importante relação de proximidade e parceria com os moradores, selando o compartilhamento da responsabilidade na zeladoria das praças", destacou o secretário de Governança Local e Coordenação Política, Cassio Trogildo.A prefeitura prepara um projeto de hortas comunitárias urbanas nas praças. “Realizaremos um curso de Horticultura Urbana e Comunitária, que contemplará os prefeitos de praça, representantes de escolas e centros de convivência. O objetivo é fomentar a cultura das hortas nos espaços públicos e agregar as comunidades”, acrescentou Trogildo..O guia tem o objetivo de orientar os prefeitos de praças a exercerem a função honorífica e voluntária. O processo de inscrição ou indicação inicia-se na SMP e pode ser encaminhado pelo e-mail [email protected] . A Secretaria Municipal de Governança Local e Coordenação Política (SMGOV) também recebe inscrições, por meio das subprefeituras - nas 17 regiões da cidade -, que fazem a validação das indicações junto às comunidades com os conselheiros do Orçamento Participativo (OP).