Veja as cinco matérias mais lidas do Jornal do Comércio de 4 a 10 de novembro

As matérias a seguir foram as cinco mais lidas pelos leitores no site do Jornal do Comércio na semana entre 4 e 10 de novembro de 2023. Clique nos títulos para ler o texto completo e fique por dentro dos assuntos mais comentados da semana.1. SouthRock fecha Starbucks em Porto Alegre e demite em meio à criseLoja do check-in doméstico do Aeroporto Salgado Filho foi fechada no dia do pedido de Recuperação Judicial. Matéria: Patrícia Comunello (Minuto Varejo). Foto: Patrícia Comunello/Especial/JC.2. Comandada por padrasto e enteado, nova operação une bar e parrilla na antiga rua do ArvoredoO Arvo Bar, comandado por Luciano Pereira e Vitor Bartz, é novidade no Centro Histórico de Porto Alegre. Matéria: João Pedro Cecchini (GeraçãoE). Foto: Tânia Meinerz/JC.3. Participante do Shark Tank abre pizzaria em Porto Alegre e projeta transformar R$ 3 mil em R$ 10 milhõesO objetivo do empreendedor é tornar a Borda e Lenha a maior rede de pizzarias do Brasil. Matéria: Jamil Aiquel (GeraçãoE). Foto: Igor Moraes/Divulgação/JC.4. Inspirado em pubs da Inglaterra, bar especializado em sinuca abre em prédio icônico de Porto AlegreO Pub Snooker Tigre tem mesas profissionais e oferece aulas com o objetivo de democratizar a prática do esporte. Matéria: Jamil Aiquel (GeraçãoE). Foto: Jamil Aiquel/Especial/JC.5. John Deere realiza 297 demissões na planta de HorizontinaPostos em Horizontina eram ligados ao setor de produção de colheitadeiras; empresa confirmou negociação com o sindicato. Matéria: Redação. Foto: John Deere/Divulgação/JC.