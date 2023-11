Caso Luana Andrade: Entenda os perigos da lipoaspiração

Luana Andrade, de 29 anos, após realizar um procedimento de lipoaspiração Na última terça-feira (7), a morte da influenciadora digital, chocou o País. Durante o procedimento, Luana sofreu quatro paradas respiratórias, e não resistiu. A jovem era bailarina do programa Domingo Legal e também ficou conhecida após sua participação no programa “Power Couple”, da Record TV, ao lado do namorado, o influencer João Hadad.

O caso reacendeu os debates sobre os riscos da lipoaspiração. O presidente da Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica no Rio Grande do Sul, Ronaldo Righesso, diz que é preciso aguardar o laudo oficial para avaliar o que ocorreu com Luana. "O assunto já foi amplamente debatido à nível nacional e internamente também. As informações preliminares referem a um caso de lipoaspiração em paciente jovem que evoluiu com intercorrência fatal, porém aguardamos laudos oficiais dos órgãos fiscalizadores, como Conselho Regional de Medicina (CRM) e o Instituto Médico Legal (IML)", declarou.

Perguntado sobre o risco da cirurgia, o médico afirma que varia bastante entre os pacientes. "Na medicina, existe o protocolo de Caprini, que classifica os pacientes de acordo com patologias, idade, doenças e partir disso graduamos os riscos. Provavelmente neste caso era uma paciente de baixíssimo risco, o que me leva a crer que foi um acidente de percurso", afirma.

O último levantamento estatístico feito pela Sociedade Internacional de Cirurgia Plástica Estética apontou que foram realizadas mais 2,3 milhões de lipoaspirações em 2022. A busca de um padrão de beleza irreal leva diversas pessoas a tomarem decisões precipitadas em relação ao seu corpo. "Existe uma patologia conhecida como dismorfismo corporal, no qual o paciente se olha no espelho e nunca está satisfeito, porque tem uma visão distorcida de si mesmo. Essa é uma patologia psiquiátrica", ressalta Righesso.

Com mais de 20 anos de atuação, o médico conta que já teve pacientes que sofriam dessa doença. "A gente convive com isso. Quando fazemos este diagnóstico, encaminhamos para tratamento psicológico ou até mesmo psiquiátrico, dependendo do caso. Não é uma situação fácil, porque a pessoa não percebe que está esse problema, e muitas vezes o familiar tem que agir para dar o suporte necessário. Nesses casos a cirurgia não vai ajudá-lo, o paciente vai continuar insatisfeito", adverte.

Atualmente, a fiscalização dos consultórios médicos é feita pelas Vigilâncias Sanitárias de cada estado ou município. "A Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica recebe denúncias regulares de invasores da medicina que tentam realizar procedimentos sem a devida capacitação técnica e infelizmente os órgãos reguladores não conseguem fiscalizar a quantidade de casos", declarou o cirurgião plástico.