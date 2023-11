Estado vai criar mesa de negociações para tratar de reajuste de delegados de Polícia

O governo do Estado do Rio Grande do Sul, por meio do Chefe da Casa Civil, Artur Lemos, afirmou que vai criar uma mesa de negociação para estabelecer um cronograma de reajuste salarial, o que deve ocorrer a partir do início do ano que vem, quando o governo deve deixar o limite prudencial. Na rede social X (antigo Twitter), o secretário informou que "haverá andamento nas promoções" e que "serão agendadas reuniões com a Secretaria de Planejamento, Governança e Gestão do Rio Grande do Sul para a recepção dos pleitos das categorias e, dentro do contexto geral, permitir uma análise ampla".



O compromisso foi firmado pelo Chefe da Casa Civil, Artur Lemos, nesta quinta-feira (9), pela manhã, em reunião que durou mais de duas horas com a Associação dos Delegados de Polícia do Rio Grande do Sul (ASDEP). O encontro também teve a participação de outras entidades representativas da PC.



“Evidenciamos nosso descontentamento e explicamos o porquê da mobilização que estamos fazendo. A sinalização do Palácio Piratini é positiva. Queriam iniciar a negociação em janeiro, mas reiteramos a necessidade de iniciar já. Em se confirmando isso, a ASDEP vai submeter essa questão aos seus associados e se daremos fim a nossa mobilização", detalhou o presidente da ASDEP, delegado Guilherme Wondracek.



Recentemente, delegadas e delegados da Polícia Civil decidiram não divulgar mais detalhes de operações policiais e número de prisões para a imprensa e em redes sociais, bem como não conceder mais entrevistas. A medida, decidida em Assembleia Geral da categoria, realizada no fim de outubro, é, segundo a entidade, em virtude da "falta de diálogo" com o Governador Eduardo Leite no sentido de negociação e valorização da carreira.

Jornal do Comércio, Wondracek afirmou que se o governo não dialogar, a situação "pode piorar" Em entrevista aoe as medidas da categoria podem se tornar mais drásticas. "Os índices de criminalidade estão caindo, mas não somos valorizados. O governo faz publicidade disso, mas não recebe a categoria para conversar", enfatizou o presidente da ASDEP. Atualmente, o Rio Grande do Sul conta com 445 delegados aposentados e 507 ativos.



Segundo a ASDEP, nenhuma medida votada em assembleia geral está suspensa. Assim que houver a designação formal da data da próxima reunião de trabalho junto ao Governo, a suspensão das medidas será objeto de deliberação pela assembleia geral. A Casa Civil informou que as reuniões serão agendadas ainda em novembro.